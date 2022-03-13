Hatayspor'da yeni Boupendza: El Kaabi

Atakaş Hatayspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Ayoub El Kaabi, Akdeniz ekibindeki muhteşem performansını VavaCars Fatih Karagümrük maçında da devam ettirdi.



15 GOLE ULAŞTI



Karagümrük ağlarını iki kez sarsan Faslı santrafor, Süper Lig'de forma giydiği 22 maçta 15 gol atarak zirveye yerleşti. Ayoub El Kaabi takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.



BOUPENDZA'YI HATIRLATTI



Ayoub El Kaabi, performansıyla Aaron Boupendza'yı hatırlattı. El Kaabi, tıpkı Boupendza gibi sezon başında bedelsiz geldi. Aaron Boupendza'nın gol krallığı yaşadığı Süper Lig'de şu ana kadar gösterdiği performansla krallık yarışında zirveye oturdu.



Aaron Boupendza, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon müthiş bir performans göstermiş ve gol krallığında zirvede yer almıştı. 25 yaşındaki oyuncu Hatayspor'a 4 milyon 250 bin euro kazandırarak transfer olmuştu.





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