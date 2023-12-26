Hatayspor'da Volkan Demirel kararı!

Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybeden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yönetim yalanladı.
Hataysporlu yöneticiler, Volkan Demirel'den kendilerine bir istifa talebi gelmediğini söyledi.
Son 9 lig maçında 1 galibiyet alan Hatayspor'da yönetim, Volkan Demirel'in istifa kararı alsa bile, bu istifayı kabul etmeyeceklerini duyurdular.
Hataysporlu yöneticiler, Volkan Demirel'den kendilerine bir istifa talebi gelmediğini söyledi.
Son 9 lig maçında 1 galibiyet alan Hatayspor'da yönetim, Volkan Demirel'in istifa kararı alsa bile, bu istifayı kabul etmeyeceklerini duyurdular.
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