Hatayspor'da Volkan Demirel kararı!

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Hatayspor'da Volkan Demirel'in görevi bırakacağı iddia edildi. Akdeniz ekibinin yönetimi bu haberi yalanladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Volkan Demirel kararı!
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26 Aralık 2023 17:46
Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybeden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yönetim yalanladı.

Hataysporlu yöneticiler, Volkan Demirel'den kendilerine bir istifa talebi gelmediğini söyledi.

Son 9 lig maçında 1 galibiyet alan Hatayspor'da yönetim, Volkan Demirel'in istifa kararı alsa bile, bu istifayı kabul etmeyeceklerini duyurdular.

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