Hatayspor'da transfer: Bülent Cevahir

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol bek Bülent Cevahir'i renklerine bağladı.

Haber; AA
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Hatayspor'da transfer: Bülent Cevahir
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04 Haziran 2021 16:04
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol bek Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giydiği anımsatıldı.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı törende Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.


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