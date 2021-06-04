Hatayspor'da transfer: Bülent Cevahir

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol bek Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giydiği anımsatıldı.
Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı törende Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giydiği anımsatıldı.
Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı törende Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.