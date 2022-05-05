Hatayspor'da Trabzonspor öncesi 2 eksik!

Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında 6 Mayıs Cuma günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatay ekibi, 49 puanla 10. sırada yer alıyor.
Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatay ekibi, 49 puanla 10. sırada yer alıyor.
Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.
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