Hatayspor'da Sivasspor mesaisi devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.



Basına kapalı 1 saat 10 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.



Açıklamada, takımın cuma günü hava yoluyla Sivas'a gideceği ve maç öncesi son idmanı orada yapacağı belirtildi.





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