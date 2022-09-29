Hatayspor'da Sivasspor mesaisi devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Basına kapalı 1 saat 10 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.
Açıklamada, takımın cuma günü hava yoluyla Sivas'a gideceği ve maç öncesi son idmanı orada yapacağı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Basına kapalı 1 saat 10 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.
Açıklamada, takımın cuma günü hava yoluyla Sivas'a gideceği ve maç öncesi son idmanı orada yapacağı belirtildi.
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