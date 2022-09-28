Hatayspor'da Sivas mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'da karşılaşma öncesi hazırlıklar sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Sivas mesaisi sürüyor
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28 Eylül 2022 22:43
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, pas, tempolu koşu ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat sürdü.

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