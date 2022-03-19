Hatayspor'da seri, 4 maça yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da seri, 4 maça yükseldi
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19 Mart 2022 23:02
Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ligdeki son yenilgisini Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak alan Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerken, Gaziantep FK (2-2) ve Beşiktaş (1-1) berabere kaldı.

Atakaş Hatayspor ligdeki puanını ise 47'ye çıkardı.

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