Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Ligdeki son yenilgisini Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak alan Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerken, Gaziantep FK (2-2) ve Beşiktaş (1-1) berabere kaldı.
Atakaş Hatayspor ligdeki puanını ise 47'ye çıkardı.
Ligdeki son yenilgisini Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak alan Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerken, Gaziantep FK (2-2) ve Beşiktaş (1-1) berabere kaldı.
Atakaş Hatayspor ligdeki puanını ise 47'ye çıkardı.