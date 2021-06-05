Hatayspor'da parladı, Giresunspor'a geçti

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'da Fatih Kavlak futbol direktörü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da parladı, Giresunspor'a geçti
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05 Haziran 2021 21:21
Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, futbol direktörlüğü görevi için Fatih Kavlak ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol direktörü olarak görev alacak Fatih Kavlak'ın kulübümüze profesyonelleşme anlamında önemli katkılar vereceğine inanıyoruz. Giresunspor camiası olarak kendisine hoş geldin diyor, kulübümüz için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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