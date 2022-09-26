Hatayspor'da Kamara ile yollar ayrıldı

Hatayspor, Muhammed Kamara ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
Abone Ol
Hatayspor'da Kamara ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2022 17:35
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki sağ kaat oyuncusu Muhammed Kamara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ