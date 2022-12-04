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Hatayspor'da hazırlıklar sürdü

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sezonun ikinci etabı için hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da hazırlıklar sürdü
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04 Aralık 2022 13:32
Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalıştı.

Basına kapalı antrenman 1 saat sürdü.

Hatayspor, kentteki hazırlıklarının ardından 6-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.

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