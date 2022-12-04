Hatayspor'da hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalıştı.
Basına kapalı antrenman 1 saat sürdü.
Hatayspor, kentteki hazırlıklarının ardından 6-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalıştı.
Basına kapalı antrenman 1 saat sürdü.
Hatayspor, kentteki hazırlıklarının ardından 6-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.
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