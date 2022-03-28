Hatayspor'da hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da hazırlıklar sürdü
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28 Mart 2022 20:44
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular, pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 45 dakika sürdü.

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