Hatayspor'da, Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, yaptığı antrenmanla Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor'da, Giresunspor hazırlıkları sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2022 19:55
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak turnuva gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ