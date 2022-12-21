Hatayspor'da, Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak turnuva gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak turnuva gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü.
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