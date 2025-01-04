Hatayspor'da Fenerbahçe öncesi 5 eksik!

Hatayspor, Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Fenerbahçe öncesi 5 eksik!
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04 Ocak 2025 13:04
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 9 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, Fenerbahçe 36 puanla 2. sırada bulunuyor.

Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ve sarı kart cezalıları Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

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