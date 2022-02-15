Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.



Antrenmanda, dünkü Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme idmanı yaptı, diğer futbolcular pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.



İdman, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.





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