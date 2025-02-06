Hatayspor'da Erce Kardeşler'e veda

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sürpriz bir veda gerçekleşti.Hatayspor, kaptan Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı."Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."