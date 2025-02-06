Hatayspor'da Erce Kardeşler'e veda

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Hatayspor, kaptan Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:
"Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."
Hatayspor, kaptan Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:
"Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."