Hatayspor'da Erce Kardeşler'e veda

Hatayspor, takım kaptanı Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Erce Kardeşler'e veda
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06 Şubat 2025 17:16
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sürpriz bir veda gerçekleşti.

Hatayspor, kaptan Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:

"Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."



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