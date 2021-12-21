Hatayspor'da Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Atakaş Hatayspor, yaptığı açıklama ile Emre Çolak ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Emre Çolak ile yollar ayrıldı
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21 Aralık 2021 10:46
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını belirterek "Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

30 yaşındaki futbolcu, sezon başında katıldığı Hatayspor'da 5'i ilk 11 olmak üzere 9 mücadelede süre aldı.


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