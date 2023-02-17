Hatayspor'da bir ayrılık daha!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından liglerinden çekilen Hatayspor ve Adanaspor'un oyuncuları başka kulüplere gitmeye devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor'da bir ayrılık daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2023 11:06
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'dan sol bek Kaan Kanak ve 1'inci Lig'de yer alan Adanaspor'dan orta saha Burak Çoban'la anlaşma sağladı.

İki oyuncunun da sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği bildirildi.

Ankaragücü'nde profesyonelliğe imza atan Kaan, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta Hataypor forması terletip bir kez fileleri sarstı.

Almanya'nın Stuttgart ekibinde futbola başlayan gurbetçi Burak ise Memmingen, Illertissen ve Ulm 1846'da görev yaptıktan sonra Türkiye'ye geldi. İlk olarak Turgutluspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Afyonspor ve Adanaspor'da oynadı.

Burak Çoban bu sene Adanaspor'la 22 lig maçına çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ