Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.



Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.



Basına kapalı idman 1 saat 30 dakika sürdü.









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