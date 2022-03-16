Hatayspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
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16 Mart 2022 20:46
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 30 dakika sürdü.

 

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