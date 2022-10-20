Hatayspor'da, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü sahasında yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman 1 saat 10 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman 1 saat 10 dakika sürdü.
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