Hatayspor'da, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor
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20 Ekim 2022 22:01
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü sahasında yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman 1 saat 10 dakika sürdü.

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