Hatayspor'da, Başakşehir mesaisi sürüyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 3 gruba ayrılıp turnuva gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 3 gruba ayrılıp turnuva gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.