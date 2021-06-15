Hatayspor'da Adekugbe sesleri

Transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Atakaş Hatayspor, Valeranga'nın sol beki Samuel Ayomid Adekugbe'ye kancayı taktı. Norveç kulübü ile temasa geçen Bordo-Beyazlı yönetimin talip olduğu futbolcuya Macaristan ve Polonya'dan kulüplerde teklifte bulundu.

, Fotoğraf; Instagram
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Hatayspor'da Adekugbe sesleri
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15 Haziran 2021 13:58
Atakaş Hatayspor'da transfer çalışmaları sessiz sedasız sürüyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu renklerine bağlayan Bordo-Beyazlı yönetim, stoper ve sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Söz gazetesinin haberine göre; Sol bek transferi için Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın verdiği isimlerle görüşen yönetim kurulu, son olarak Norveç'in Valerenga takımında forma giyen Samuel Ayomid Adekugbe ile temasa geçti. Geçtiğimiz sezon Valeranga formasını toplam 6 kez giyen 25 yaşındaki Adekugbe'yi Macaristan ve ve Polanya'danda bazı kulüplerin istediği öğrenildi. Transferde elini çabuk tutmaya çalışan Bordo-Beyazlı yönetim Adekugbe transferini bitirmeye çalışırken, stoper mevkisi içinde çalışmalarını sürdürüyor.

6 TRANSFER YAPILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Bordo-Beyazlılar takımdan ayrılan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Soner Örnek, kaleci Akın Alkan, Billong gibi isimlerin yerine 7 transfer yaptı. Fatih Karagümrük takımından Emre Çolak ve Fatih Kuruçuk'u, Ofspor'dan Osman Şahin'i, Sarıyer takımından Bertuğ Özgür Yıldırım'ı, Ankaragücü'nden Saba Lojanidze'yi ve Eyüpspor'dan Sadık Baş'ı renklerine bağlayan Bordo-Beyazlılar transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

"TARAFTARLAR RAHAT OLSUN"

Yapılan çalışmalar ile yeni sezona geniş bir kadro ile girmeyi hedeflediklerini belirten Atakaş Hatayspor'un Onursal başkanı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Arkadaşlarımız trnsfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Takımımız dan ayrılan futbolcular olduğu kadar renklerimize bağladığımız futbolcularda oldu. Transfer döneminde hem takımın geleceğini hem de bugününü düşünmek zorundayız. Bu yüzden transferde deyim yerindeyse sık eleyip sık dokuyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin Atakaş Hatayspor'a yakışan transferler yapacağız." diye konuştu.


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