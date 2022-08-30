Hatayspor'da, Adana Demirspor mesaisi başladı

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'da, Adana Demirspor mesaisi başladı
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30 Ağustos 2022 20:57
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

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