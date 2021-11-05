Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, pas, taktik, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, pas, taktik, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.