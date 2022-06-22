Hatayspor, Cengiz Demir'i kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer ettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." denildi.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." denildi.
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