Hatayspor, Bülent Cevahir ile yollarını ayırdı

Atakaş Hatayspor, futbolcusu Bülent Cevahir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor, Bülent Cevahir ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2022 22:27
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, futbolcusu Bülent Cevahir ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bülent Cevahir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.