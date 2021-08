Atakaş Hatayspor'un Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Özat, golcüleri Boupendza transferinde artık sona geldiklerini söyledi.



Geçtiğimiz sezon attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olan Boupendza, Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler almasına rağmen verilen bonservis bedelleri az bulunmuş ve futbolcunun transferine sıcak bakılmamıştı.



Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalması ve futbolcunun 1 yıllık daha sözleşmesinin olması dolayısıyla oyuncusunu bir an önce elden çıkartmaya çalışan bordo-beyazlı yönetim, ismini vermediği Katar'ın 1. Lig ekiplerinden biriyle Boupendza için el sıkıştı. Katar ekibi ile 5 milyon euro'ya anlaştığı öğrenilen Hatayspor, Boupendza'nın takımla anlaşmasını bekliyor.



"KARŞI TARAFLA EL SIKIŞTIK"



İsmini vermediği Katar'ın 1. lig takımlarından biriyle Boupenza için el sıkıştıklarını belirten Özat, "Kulüpler olarak anlaşma sağladık. Karşı tarafın Boupendza ile ilgili görüşmeleri devam ediyor" dedi.



Transfer ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özat, uzun süredir gündemde olan Boupendza transferinin herkesin merak ettiği bir konu olduğunu belirterek, "Boupendza transferinde kulüpler arasında bir problem kalmadı. Sadece futbolcumuzla karşı taraf arasında görüşmeler devam ediyor. Bu transfer bir saat sonra da bitebilir. Bizim inisiyatifimiz dışında bir konu olduğu için biz şu anda beklemedeyiz. Ama çok uzun bir süre bekleyeceğimizi düşünmüyoruz. Karşı taraf da aynı fikirde. Herhalde bu hafta sonuna kadar bu transfer sonuçlanır diye umut ediyoruz. Bir an önce sonuçlanmasını bizler de istiyoruz. Çünkü bu konudan dolayı sizlerde sıkıldınız. Bunun farkındayız. Ama Boupendza'nın transferi ile ilgili bir problem görülmüyor." dedi.



Katar 1. Ligi takılarından birine transferi gerçekleşmek üzere olan Boupendza'nın bu nedenle Kasımpaşa maçında forma giymediğini belirten Özat, Boupendza'nın kendi isteği ile idmanlara çıktığını da sözlerine ekledi.



"TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK"



Boupendza'nın transferinin gerçekleşmesi halinde bir forvet almayı düşündüklerini belirten Özat, "Transfer dönemi devam ediyor. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Boupendza takımdan ayrılırsa bir açık yada forvet ihtiyacımız olabilir. Onun gitme durumuna bağlı olarak bir forvet ile yakından ilgileniyoruz. Görüşmelerimiz olumlu gidiyor. O da bizden haber bekliyor. Her an sizinle bu transfer haberini paylaşabiliriz." dedi.



"İSTANBUL'A PUAN İÇİN GİDECEĞİZ"



Pazartesi günü oynayacakları Galatasaray maçı için İstanbul'a puan yada puanlar için gideceklerini belirten Özat, "Takımımızın havası çok iyi. Oyuncularımız dostluk ve arkadaşlık havasını çok kısa bir sürede yakaladı. Genelde bunlar 4-5 hafta sonunda oluşan duygular. Ömer hocamızın ve ekibinin kalpten ve samimi davranışları futbolcular tarafından çok iyi algılanmış. Bu yönetim olarak bizleri çok mutlu etti. Biz tabi ki Süper Lig'in ilk haftasında 3 puanı amaçladık. Hepimizin isteği bu yöndeydi. Ama eksiklerimize rağmen rakip sahada basan bir takım olduğumuzu bütün Türkiye gördü. Umarım zaman içerisinde eksikler tamamlandıkça 3-4 hafta sonra gerçek kimliğimize kavuşacağız." diye konuştu.