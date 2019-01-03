  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Hatayspor: "Bienvenu'yu almadık, deneyeceğiz!"

Fenerbahçe ve Eskişehirspor'un eski oyuncusu Bienvenu, Hatayspor'un Antalya kampına katıldı.

Kaynak: AA
Hatayspor: 'Bienvenu'yu almadık, deneyeceğiz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2019 13:40
Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor forması giyen Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un kampına katıldı.

Hatayspor'un Türkiye'ye davet ettiği Bienvenu, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekiple antrenmanlara çıkmak için Antalya'ya geldi.

Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı bildirildi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Murat Bereket,yaptığı açıklamada, en son Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'da forma giyen Bienvenu'nun transferinin henüz resmiyet kazanmadığını söyledi.

Oyuncunun Antalya kampında antrenmanlara çıkacağını ifade eden Bereket, "Bienvenu'yu henüz transfer etmedik. Kendisini takımımızla antrenmanlara çıkartacağız. Eğer teknik heyetimiz yeterli görürse ve sağlık kontrollerinden problemsiz geçerse, transfer gerçekleşebilir. Kendisi de bu şartlarda denenmeyi kabul ederek geldi." diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için