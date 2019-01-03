Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor forması giyen Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un kampına katıldı.Hatayspor'un Türkiye'ye davet ettiği Bienvenu, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekiple antrenmanlara çıkmak için Antalya'ya geldi.Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı bildirildi.Hatayspor Basın Sözcüsü Murat Bereket,yaptığı açıklamada, en son Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'da forma giyen Bienvenu'nun transferinin henüz resmiyet kazanmadığını söyledi.Oyuncunun Antalya kampında antrenmanlara çıkacağını ifade eden Bereket, "." diye konuştu.