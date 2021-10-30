Hatayspor - Beşiktaş: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef, N'Koudou, Pjanic ve N'Sakala Hatay'a götürülmedi.Munir, Kamil, Fatih, Burak, Sam, Ruben, Emre, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, DioufErsin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Alex, Ghezzal, Larin, BatshuayiBu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı.Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.