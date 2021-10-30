Hatayspor - Beşiktaş: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef, N'Koudou, Pjanic ve N'Sakala Hatay'a götürülmedi.
Muhtemel 11'ler
Hatayspor
Munir, Kamil, Fatih, Burak, Sam, Ruben, Emre, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf
Beşiktaş
Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Deplasmanda tek galibiyeti var
Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.
Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.
Son 6 maçta kalesini gole kapatamadı
Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı.
Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.
Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.
Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef, N'Koudou, Pjanic ve N'Sakala Hatay'a götürülmedi.
Muhtemel 11'ler
Hatayspor
Munir, Kamil, Fatih, Burak, Sam, Ruben, Emre, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf
Beşiktaş
Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Deplasmanda tek galibiyeti var
Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.
Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.
Son 6 maçta kalesini gole kapatamadı
Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı.
Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.
Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.