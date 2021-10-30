Hatayspor - Beşiktaş maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Hatayspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı maçın ilk yarısını Hatayspor 1-0 önde tamamladı. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Beşiktaş yorgun. Hatayspor'un ileride tehlikeli oyuncuları var. Beşiktaş'ı zor bir maç beklediğini düşünüyordum. Beşiktaş'ın iyi de ısınmadığını düşünüyorum. Maçın başında çok pas hatası yaptı Beşiktaş. Beşiktaş ikinci yarıda daha fazla pas yaparak gol arayacaktır. Sergen Yalçın'ın ikinci gol için kontratak uyarısı yapması lazım. Beşiktaş bir şekilde pozisyona girer, hatta gol de bulur. Ancak ikiyi yememesi lazım. Salih Uçan, Welinton falan tribünde muhabbet ediyor. Bu oyuncular neden ısınmıyor. Necip Uysal - Salih Uçan değişikliğinin doğru olacağını düşünüyorum.



ÖNDER ÖZEN



Beşiktaş için en zor deplasmanlardan biriydi, öyle de başladı. Hatayspor, ilk 25 dakika inanılmaz bir baskı oluşturdu. Vida ile Rosier bağlantısını kapattılar. Bunun sonucunda Ghezzal topla buluşamadı. Beşiktaş çok top kaybı yaptı. Beşiktaş Josef'in yokluğundan da etkilendi. Ligin en iyi oyuncularından biri. İlk devrenin ortalarından itibaren Beşiktaş orta sahayı ele almış gibi gözüktü ama bunu Hatayspor da planlamış olabilir. Josef'in olmaması kritik. Necip de savaşan bir oyuncu ama Josef gibi değil. Vida, bu 90 dakika nasıl bitecek demiş olabilir. Josef'in olmaması Montero'nun da zaaflarını öne çıkardı.



METİN TEKİN



Hatayspor'u çok beğendim. Orta sahayı ele geçirdiler. Bana göre Hatayspor için sonuçla birlikte çok iyi bir ilk yarı oldu. Batshuayi'nin çıkması çok önemli. Ligin başından beri yüksek eforla oynadı. Sakatlık olması normal. Beşiktaş'ın olmazsa olmaz 3 oyuncusundan birisi.



FEYYAZ UÇAR



Geçen seneki maçın da etkisi var, 7-0'lık maçın. Hazır, agresif bir Hatayspor seyrediyoruz. Beşiktaşlılar sakatlıklardan müzdarip ve deplasman fobi haline gelmeye başladı. Skor kötü giderse, biraz karamsarlık olur. Beşiktaş camiası daha farklı bir Beşiktaş izlemek istiyordur ama seyrettiğimiz Hatay, buna müsaade etmeyecek gibi.



TUGAY KERİMOĞLU



Atılan ilk golde başlangıcı düşünürsek, baskı Beşiktaş orta sahasına yapılarak gol bulundu. Beşiktaş, oyunu bir türlü dengeleyemedi. Josef ve Pjanic'in olmayışı bunun nedenlerinden. Hatay, Beşiktaş'ı çok fazla çıkarmıyor.



VOLKAN DEMİREL



Hatay'ın maça başlayışı ve beraberinde gelen gol etkiledi. Josef ve Pjanic'in olmayışı da etken ama Hatay, maçın başındaki baskıyla Beşiktaş'ı biraz korkuttu. Beşiktaş, yakaladığı pozisyonlarla kontraya çıkmaya çalışıyor ve bu Beşiktaş'ın tarzı değil, o yüzden zorluyor. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde topu 2. bölgeden 3. bölgeye taşıyacak bir oyuncu da yok, maç böyle devam edebilir.





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