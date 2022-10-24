Hatayspor Beşiktaş maçı BEIN izle, BJK maçı linki

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Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçta 3 puan alarak seri başlatmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda forma giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş, Valerien Ismael'den forma bekliyor. Yakın zamanda takımdan ayrılacağı gündeme gelen Meraş'ın ilk 11'de tercih edilmesi gündemde. Trabzonspor maçında yaptığı hata ile gole sebebiyet veren Arthur Masuaku'nun yerine Meraş tercih edilebilir. Hafta içinde teknik direktör Valerien Ismael ile birebir görüşen ve antrenmanlardaki neşesiyle dikkati çeken Meraş, "Forma giymek için hazırım. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Verilecek fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" dedi. Meraş, ilk 11'de oynarsa bu sezon kendi adına ilki de yaşamış olacak.
ISMAEL: "ÖLÜM KALIM MAÇI DEĞİL"
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçı ile birlikte bir galibiyet serisine başlamalarını istiyor. Futbolcularıyla yaptığı konuşmada buna dikkati çeken Ismael, aynı zamanda oyunculara terapi uyguluyor. Futbolcularının baskı altında iyi oynamadığını düşünen Ismael uyarılarına devam ederken, "Final ya da ölüm kalım maçına çıkmıyorsunuz. Kendi oyunumuzu gösterirsek galip geleceğimiz bir maça çıkıyoruz" dedi. Valerien Ismael, gözünü 2022 Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 4 lig maçına çevirdi. Son dönemde eleştiriler alan ve taraftarlardan da tepki toplayan Ismael, 4 maçın 4'ünü de kazanmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.
VALERIEN ISMAEL: "RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYİN"
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Atakaş Hatay maçı öncesinde öğrencileriyle bir toplantı yaptı ve karşılaşmanın önemini anlattı. Ismael galibiyetten başka bir sonuç istemiyor. Rakiplerinin lig ve kupada arka arkaya aldığı yenilginin kendileri açısından handikap oluşturacağına dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Atakaş Hatayspor'un her zaman değişik sonuçlar alabilecek bir futbol oynadığını dile getiren Ismael, bu nedenle rakibi küçümsemeden, çok dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi. Maç toplantısında ve taktik çalışmalarda Güney ekibinin açıklarını ve zaaflarını tek tek gösteren siyah-beyazlı teknik adam, baskılı ve etkili futbolun 90 dakikaya yayılması gerektiğine işaret etti. Beşiktaş'ın teknik patronu, sakat oyuncularının yokluğunda savunmada değişiklik yapmayı düşünmüyor. Valerien Ismael, forvette yapacağı tercihle birlikte Ghezzal'in yokluğunu değişik alternatiflerle doldurabilecek. Hatayspor - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael adına bu maç büyük önem taşıyor. Trabzonspor karşılaşmasının 2-2 sona ermesinin ardından Vodafone Park'ta yer alan binlerce taraftarın istifaya davet ettiği Fransız çalıştırıcı, Hatayspor karşılaşmasını kazanıp kredisini artırmak istiyor. Ligde pazar günü Ümraniyespor'la Dolmabahçe'de oynanacak müsabakaya eli güçlü bir şekilde çıkmak isteyen Ismael, dominant bir futbol ve net bir skorla Hatay'dan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın her fırsatta destek açıklaması yaptığı Fransız teknik adam, eğer takımıyla Hatayspor karşısından galibiyet dışında bir sonuçla ayrılırsa taraftarın tepkisinin artması öngörülüyor.
Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak. Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.
EKSİKLER
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak. Weghorst'un oynamaması halinde siyah-beyazlı takımın hücum hattında Cenk Tosun veya Jackson Muleka ikilisinden biri forma giyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
HATAY'DA MAÇA BÜYÜK İLGİ
Beşiktaş'ı ağırlayacak Atakaş Hatayspor'da taraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin satıldığı gişede yoğunluk oluşturdu. Karşılaşma öncesinde Atatürk Caddesi'ndeki gişede bilet satışı devam etti. Gişede uzun kuyruk oluşturan taraftarlar, bilet almak için sıralarının gelmesini bekledi.