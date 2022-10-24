Hatayspor Beşiktaş maçı BEIN izle, BJK maçı linki

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak.

: Erce; Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Kaan; Mehdi, Onur, Aabid; El Kaabi, Lobhanidze, Bertuğ.

: Ersin; Rosier, Tayyip, Necip, Masuaku; Dele Alli, Salih, Josef; Nkoudou, Muleka, Weghorst

Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak. Weghorst'un oynamaması halinde siyah-beyazlı takımın hücum hattında Cenk Tosun veya Jackson Muleka ikilisinden biri forma giyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ı ağırlayacak Atakaş Hatayspor'da taraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin satıldığı gişede yoğunluk oluşturdu. Karşılaşma öncesinde Atatürk Caddesi'ndeki gişede bilet satışı devam etti. Gişede uzun kuyruk oluşturan taraftarlar, bilet almak için sıralarının gelmesini bekledi.