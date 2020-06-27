Hatayspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hatayspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2020 16:01
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın (28 Haziran) sahasında karşılaşacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması ile hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Takımın, bugün özel bir otelde kampa gireceği öğrenildi.

- Barbosa ve Popov kadroda yer alamayacak

Öte yandan orta saha oyuncusu Barbosa'nın sol ön üst adalesinde zorlama tespit edildiği ve kadroda yer alamayacağı bildirildi. Defans oyuncusu Strahil Popov'un da sarı kart cezalısı olması nedeniyle Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. 

Hatayspor, yarın saat: 17.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için