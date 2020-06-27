Hatayspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın (28 Haziran) sahasında karşılaşacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması ile hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.



Takımın, bugün özel bir otelde kampa gireceği öğrenildi.



- Barbosa ve Popov kadroda yer alamayacak



Öte yandan orta saha oyuncusu Barbosa'nın sol ön üst adalesinde zorlama tespit edildiği ve kadroda yer alamayacağı bildirildi. Defans oyuncusu Strahil Popov'un da sarı kart cezalısı olması nedeniyle Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Hatayspor, yarın saat: 17.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek.



