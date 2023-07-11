Hatayspor, Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, genç file bekçisi Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzaladı
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11 Temmuz 2023 15:43
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, takımın altyapısından kaleci Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapı oyuncusu Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Genç kalecimiz Arel Ekinci ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine teknik direktörümüz Volkan Demirel ve kalecimizin ailesi katıldı. Ailemizin bir ferdi olan Arel'e profesyonel futbol hayatında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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