6-0'lık sonuçla birlikte Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerindeki en farklı yenilgiyi aldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Yoğun yağış nedeniyle ertelenen ve 1 gün gecikmeyle mücadeleyi Hatayspor 6-0'lık skorla kazandı.Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 8, 17, 21 ve 45+1. dakikalarda Gabonlu golcü Boupendza, 35. dakikada Akintola ve 90. dakikada Mirkan'dan geldi. Bu sezon ilk kez 11'de yer alan, kariyerinde ilk kez bir maçta 3 ve daha fazla gol atan Boupendza, ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı.Bu sonucun ardından evindeki 8. maçta 5. galibiyetini alan Hatayspor puanını 24 yaparken, üst üste 2. yenilgisini yaşayan Antalyaspor 17 puanda kaldı.Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 21. dakikada 3-0 geriye düştükten sonra 28. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Akdeniz ekibinde Mert, Ersan ve Hakan kenara gelirken, Gökdeniz, Eren ve Bünyamin oyuna dahil oldu ancak bu hamle devrenin kalan bölümünde 2 gol daha yemelerini engelleyemedi.8. dakikada konuk ekip öne geçti. Traore'nin ceza sahası dışında pas verdiği Boupendza, ceza yayına yakın bir noktadan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.17. dakikada Atakaş Hatayspor, Boupendza'nın ikinci golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Ceza sahası sol çaprazdan içeriye giren Boupendza, rakibinin sağından atıp solundan geçti ve ardından sert şutla topu bir kez daha kaleci Boffin'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.22. dakikada Boupendza "hat-trick" yaptı. Popov'un sağ kanattan ortasına yükselen Boupendza'nın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda, kaleci Boffin gole engel olamadı: 0-3.29. dakikada Orgill'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.35. dakikada Diouf'un pasında ceza sahasında topla buluşan Akintola, sert şutla topu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-4.45+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 5'e çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Boupendza, karşılaşmada kendisinin dördüncü, takımının beşinci golünü kaydetti: 0-5.49. dakikada Traore'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda Naldo, kaleci Boffin'i geçen topun ağlarla buluşmasına engel oldu ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.63. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.65. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Diouf'un şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.89. dakikada Atakaş Hatayspor, karşılaşmadaki 6. golü buldu. Selim'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin'den dönen topu önünde bulan Mirkan Aydın, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-6.90+1. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.AntalyaRamazan Keleş, Samet Çavuş, Murat ŞenerBoffin, Mert Yılmaz (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Naldo, Ersan Gülüm (Dk. 28 Eren Albayrak), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 28 Gökdeniz Bayrakdar), Sam (Dk. 89 Omar İmeri), Fredy, Podolski (Dk. 64 Doğukan Sinik), OrgillMunir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 67 Mesut Çaytemel), Ribeiro, Aabid, Traore (Dk. 68 Selim Ilgaz), Akintola (Dk. 89 Burak Çamoğlu), Boupendza (Dk. 83 Abdurrahman Canlı), Diouf (Dk. 88 Mirkan Aydın)Dk. 8, 17, 22 ve 45+1 Boupendza, Dk. 35 Akintola, Dk. 89 Mirkan Aydın (Atakaş Hatayspor)Dk. 6 Hakan Özmert, Dk. 26 Orgill, Dk. 38 Fredy, Dk. 52 Naldo, Dk. 62 Kudriashov, Dk. 69 Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 53 Katranis, Dk. 61 Traore, Dk. 74 Mesut Çaytemel (Atakaş Hatayspor)