Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de Hatayspor, 13. haftada karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2021 19:04
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Dinamik ısınmanın ardından futbolcular pas ve taktik çalışması ile çift kale maç yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.