Hatayspor, Antalya'da çıkış arıyor!

Hatayspor, Süper Lig'de 15. haftada Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

Haber; AA
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Hatayspor, Antalya'da çıkış arıyor!
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27 Aralık 2020 14:25
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. 

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Trabzonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan bordo-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



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