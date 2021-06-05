Hatayspor, Ankaragücü'nden aldı

Atakaş Hatayspor, Ankaragücü'nden ayrılan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Ankaragücü'nden aldı
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05 Haziran 2021 18:13
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, onursal başkan Lütfü Savaş'ın 3 yıllık sözleşme imzalanan ve şu anda Gürcistan Milli Takım Kampı'nda bulunan sağ kanat oyuncusu Lobjanidze ile Zoom uygulaması üzerinden görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Lobjanidze'nin daha önce MKE Ankaragücü'nde forma giydiği hatırlatılan açıklamada, "Saba Lobjanidze'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.


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