Hatayspor: 'Allah'a şükürler olsun ki 3 puanı aldık'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'da yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak, takımın bundan sonra yukarıya doğru bir ivme kazanacağına inandığını belirtti.



Albayrak, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yarının 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olduğunu anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup ülkemize bağımsızlığını kazandıran bu Büyük Önder'i saygıyla yad ediyorum." dedi.



Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olduklarını vurgulayan Albayrak, "Üç gol attık, yeteri kadar gol pozisyonuna girdik. Çok net kaçırdığımız pozisyonlar var. Uzun süredir galip gelemiyoruz ama flaş röportajda da bahsetmiştim; diğer maçlarda da çok net pozisyonlara girdik ama skor gelmedi. Çok basit hatalar yaparak mağlup olduğumuz maçlar var ama bugün Allah'a şükürler olsun ki 3 puanı aldık. İnşallah takımımız bundan sonra yukarıya doğru bir ivme kazanacak." diye konuştu.



"Takımımıza güveniyoruz"



Albayrak, kritik bir galibiyet elde ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Üç puanlı sistemde alt taraftan yukarıya çıkabilmek için peş peşe alınacak 2-3 galibiyet bir anda sizi ligin ortalarına taşıyabiliyor. Takımımıza güveniyoruz. Çok zor şartlar altında mücadele ediyoruz gerçekten. Başka bir şehirde çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Küçücük bir sahada antrenman yapmak zorundayız. Kış için bakıma alınmış bir saha. Tesis yeterli değil ama bütün bunlara rağmen oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sezon başından beri antrenmanlarda inanılmaz mücadele ediyorlar. Bugün onun semeresini aldık. İnşallah bundan sonra da almaya devam edeceğiz."



