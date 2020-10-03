Hatayspor, Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hatayspor, Alanyaspor deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2020 15:53
Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor.

Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bugün hava yoluyla Alanya'ya gidecek Atakaş Hatayspor, burada yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için