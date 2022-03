Hatayspor, Adana Demirspor öncesi galibiyete kilitlendi

Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık sezonunun 31.Haftasında adana Deamirspor ile karşı karşıya gelecek olan Atakaş Hatayspor galibiyete kilitlendi. Milli Maçlar nedeni ile lige verilen arayı moral depolayan Bordo-Beyazlı futbolcular, 3 günlük ağır temponun ardından normal idmanlarına döndüler. İzin dönüşü futbolcularına günde çift idman yaptırarak Adana Demirspor maçına hazırlayan Teknik direktör Ömer Erdoğan idman temposunu dünden itibaren düşürdü.



Hatay Söz'den Yaser Çaparoğlu'nun haberine göre; İdman sayısını 1'e düşüren Erdoğan, kendi saha ve seyircileri önünde oynayacakları Adana Demirspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.



"SAHAYA MUTLAK GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ"



Sahaya her zamanki gibi mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirten Erdoğan, "Pazartesi günü çok zor bir maç bizi bekliyor. Karşılaşmanın her iki takım içinde zor geçeceğini söylemeye gerek yok. Ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan birine karşı puan mücadelesi vereceğiz. Hedefimiz bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp ligdeki çıkışımızı milli aradan sonra da sürdürmek. Ligin boyu iyice kısaldı. Bundan sonra alınacak her galibiyetin büyük önemi var. Adana Demirspor'u taraftarlarımızın da desteği ile mağlup edip evine eli boş göndermek istiyoruz." dedi.



OYUN PLANIMIZ HAZIR



Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ve rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini belirten Erdoğan, "Rakibimizin zayıf ve güçlü yanlarını çok iyi biliyoruz. Ekibimiz ve futbolcularımızla birlikte rakibimizin analizini yaptık. Buna göre bir oyun planı hazırladık. Bu oyun planı çerçevesinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar eksik futbolcularımız olsa da hazırlıklarımız planladığımız şekilde devam ediyor." dedi.



KAPTANIN TAKIMI KAZANDI



Kendi tesislerinde Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Bordo-Beyazlılar dün öğleden sonra yaptıkları idmanla zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın tesislerinde gerçekleşen ve 1 saat 45 dakika süren idmana dinamik ısınma ile başlayan Bordo-Beyazlılar bol bol pas çalıştı. Pas dirili ve dar alanda top kapma çalışması yapan futbolcular mini turnuvada ter döktü. Yapılan dar alan turnuvasında rakiplerini tek tek devre dışı bırakan Kaptan Mame Diouf'un takımı turnuvayı kazanan takım oldu.





