Hatayspor Adana Demirspor maçı canlı hangi kanalda? Hatayspor Adana Demirspor maçı saat kaçta?





Sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Denizlispor, puanını 46'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.



Ligde haftanın son iki maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Hatayspor'u 2-0 yenerken, Giresunspor ise konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Ligin 21. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor: 0-4



Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-2



Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1



Boluspor-Afjet Afyonspor: 1-1



İstanbulspor-Adana Demirspor: 2-0



Adanaspor-Altay: 2-3



Denizlispor-Altınordu: 1-0



Gazişehir Gaziantep-Hatayspor: 2-0



Giresunspor-Ümraniyespor: 1-1



- Puan durumu







15.02.2019 19:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 1 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ

16.02.2019 13:30 HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR

16.02.2019 13:30 ÜMRANİYESPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK

16.02.2019 16:00 ALTAY - BOLUSPOR

17.02.2019 16:00 ALTINORDU A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

17.02.2019 16:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - KARDEMİR KARABÜKSPOR

17.02.2019 19:00 ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.

17.02.2019 19:00 AFJET AFYONSPOR - GİRESUNSPOR

18.02.2019 19:00 ESKİŞEHİRSPOR - DENİZLİSPOR



SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.



Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı.Sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Denizlispor, puanını 46'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.Ligde haftanın son iki maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Hatayspor'u 2-0 yenerken, Giresunspor ise konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.Ligin 21. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor: 0-4Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-2Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1Boluspor-Afjet Afyonspor: 1-1İstanbulspor-Adana Demirspor: 2-0Adanaspor-Altay: 2-3Denizlispor-Altınordu: 1-0Gazişehir Gaziantep-Hatayspor: 2-0Giresunspor-Ümraniyespor: 1-115.02.2019 19:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 1 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ16.02.2019 13:30 HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR16.02.2019 13:30 ÜMRANİYESPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK16.02.2019 16:00 ALTAY - BOLUSPOR17.02.2019 16:00 ALTINORDU A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ17.02.2019 16:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - KARDEMİR KARABÜKSPOR17.02.2019 19:00 ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.17.02.2019 19:00 AFJET AFYONSPOR - GİRESUNSPOR18.02.2019 19:00 ESKİŞEHİRSPOR - DENİZLİSPORSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

Hatayspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 22. haftasında Hatayspor-Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.. Ligin 22. haftasında oynanacak Hatayspor-Adana Demirspor maçı naklen yayınlanacak.16 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 2 ekranında canlı olarak yayınlanacakHatayspor-Adana Demirspor por maçı 16 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'dan itibaren beIN Sports MAX 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.