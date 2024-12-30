Hatayspor'a transfer yasağı!

Hatayspor'un Aaron Boupendza'nın menajerine olan borcu nedeniyle transfer yasağı aldığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'a transfer yasağı!
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30 Aralık 2024 08:56
Hatayspor'un, Aaron Boupendza'nın menajerine olan borcunu ödememesi sonucu başlayan süreç, FIFA'nın müdahalesinin ardından CAS'a taşındı.

CAS'ın, kulübe verdiği transfer yasağı kararı şimdiden kulüp içinde endişe yaratmış durumda. Ayrıca, kulübün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, puan silme cezasının da gündemde olduğu öğrenildi.

Hatayspor'un önümüzdeki süreçte bu cezaları aşmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, kulübün yöneticileri ve avukatları konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Süper Lig'de 16 maçta 9 puan toplayan Hatayspor, 18. sırada yer alıyor. [Hatay Asi]

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