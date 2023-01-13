Hatayspor'a müjdeli haber

Önceki gün TFF tarafından transfer tahtası kapatılan Hatayspor'un gerekli ödemelerin ardından transfer tahtasını yeniden açtığı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'a müjdeli haber
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13 Ocak 2023 11:11
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, önceki gün verilen transfer yasağı cezasının çözümünü erken buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Hatayspor'un transfer tahtasını kapatmıştı. Ancak, Süper Lig ekibi bugün gereken ödemeyi yaptı ve transfer tahtasının yeniden açılmasını sağladı.

Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor, 17 puanla ligin 16. sırasında bulunuyor.
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