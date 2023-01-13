Hatayspor'a müjdeli haber

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, önceki gün verilen transfer yasağı cezasının çözümünü erken buldu.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Hatayspor'un transfer tahtasını kapatmıştı. Ancak, Süper Lig ekibi bugün gereken ödemeyi yaptı ve transfer tahtasının yeniden açılmasını sağladı.



Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor, 17 puanla ligin 16. sırasında bulunuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ