Hatayspor'a Mame Diouf müjdesi

Hatayspor'da Mame Diouf, takımının Erzurum'da devam eden hazırlık kampına katıldı.



İzinli olduğu için kampın ilk 6 günlük bölümüne katılmayan Mame Diouf'un hazırlık kampına katılması bordo-beyazlı taraftarlara da derin bir nefes aldırdı. Adı Beşiktaş ile geçen Mame Diouf'un transfer haberlerine üzülen bordo-beyazlı taraftarlar tecrübeli golcünün takımda kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Öte yandan, Mame Diouf'un yanı sıra Adama Traore ve kaleci Münir'in de kampa katılması Bordo-Beyazlı taraftarları sevindirdi.



Kaynak: Hatay Söz



