Hatayspor'a Mame Diouf müjdesi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da geçen sezonun flaş isimlerinden Mame Diouf kampa katıldı.

, Fotoğraf; Twitter
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Hatayspor'a Mame Diouf müjdesi
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08 Temmuz 2021 13:08
Hatayspor'da Mame Diouf, takımının Erzurum'da devam eden hazırlık kampına katıldı.

İzinli olduğu için kampın ilk 6 günlük bölümüne katılmayan Mame Diouf'un hazırlık kampına katılması bordo-beyazlı taraftarlara da derin bir nefes aldırdı. Adı Beşiktaş ile geçen Mame Diouf'un transfer haberlerine üzülen bordo-beyazlı taraftarlar tecrübeli golcünün takımda kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan, Mame Diouf'un yanı sıra Adama Traore ve kaleci Münir'in de kampa katılması Bordo-Beyazlı taraftarları sevindirdi.

Kaynak: Hatay Söz


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