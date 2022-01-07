Hatayspor'a İtalya'dan orta saha

Türkiye'de transfer döneminin resmi olarak başlamasına kısa bir süre kalan Atakaş Hatayspor için İtalya'dan bir transfer gündeme geldi.



İtalyan basınında yer alan haberde; Hatayspor'un, Perugia'da forma giyen 22 yaşındaki Christian transferinde sona geldiği belirtildi.



İtalyan ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesini yenileyen Fildişili orta saha oyuncusunun, geleceğinin Perugia'dan çok uzak olduğu ve Türkiye'ye yakın olduğu ifade edildi.





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