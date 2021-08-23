Hatayspor, 5 milyon euroya Boupendza'yı Katar'a yolladı

Hatayspor, Boupendza'nın sağlık kontrolü ve transfer görüşmesi için Katar'a gittiğini duyurdu.
Bordo-Beyazlı kulüp, Katar Ekibi Al Arabi ile 3 yıllık anlaşma sağlaması beklenen Boupendza'nın Katar'a gidişine izin verildiği açıklandı.
Al Arabi, Boupendza'nın transferi için Hatayspor'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bordo-Beyazlı kulüp, Katar Ekibi Al Arabi ile 3 yıllık anlaşma sağlaması beklenen Boupendza'nın Katar'a gidişine izin verildiği açıklandı.
Al Arabi, Boupendza'nın transferi için Hatayspor'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.