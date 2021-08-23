Hatayspor, 5 milyon euroya Boupendza'yı Katar'a yolladı

Hatayspor, Boupendza'nın transfer için Katar'a gittiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, 5 milyon euroya Boupendza'yı Katar'a yolladı
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23 Ağustos 2021 11:58
Hatayspor, Boupendza'nın sağlık kontrolü ve transfer görüşmesi için Katar'a gittiğini duyurdu.

Bordo-Beyazlı kulüp, Katar Ekibi Al Arabi ile 3 yıllık anlaşma sağlaması beklenen Boupendza'nın Katar'a gidişine izin verildiği açıklandı.

Al Arabi, Boupendza'nın transferi için Hatayspor'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


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