Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek
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15 Haziran 2021 15:11
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon çalışmaları için 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekibin yeni sezon kamp programı belli oldu.

Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da toplanıp kampa girecek.

Akdeniz ekibi, 19 Temmuz'da tamamlanacak Erzurum kampının ardından ikinci etap hazırlıklarını 22 Temmuz-1 Ağustos'ta Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.


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