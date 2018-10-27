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Hatay'dan, Elazığ'da altın vuruş!

Spor Toto 1 Lig'in 10. haftasında deplasmanda Elazığspor ile karşı karşıya gelen Hatayspor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Hatay'dan, Elazığ'da altın vuruş!
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27 Ekim 2018 15:38
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda Elazığspor'u Yusuf Abdioğlu'nun golü ile 1-0 yenmeyi başardı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Elazığspor'da Bagayoko ve Eren, sarı kart ile cezalandırıldı.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Elazığspor'dan Eren Çinkılıç gördüğü 2. kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Yine 72. dakikada, Hatayspor, Yusuf Abdioğlu'nun topu ağlara göndermesi ile durumu 1-0'a getirdi. Bu skor, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Hatayspor, aldığı bu galibiyetle 15 puana yükselerek ligin 6. sırasında kendine yer buldu. 

Elazığspor ise 7 puanla, 16. sırada yer aldı.

Hatayspor, ligin 11. haftasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Elazığspor ise gelecek hafta deplasmanda Altınordu'nun konuğu olacak.

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