Hatay'dan, Elazığ'da altın vuruş!

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda Elazığspor'u Yusuf Abdioğlu'nun golü ile 1-0 yenmeyi başardı.İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Elazığspor'da Bagayoko ve Eren, sarı kart ile cezalandırıldı.Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Elazığspor'dan Eren Çinkılıç gördüğü 2. kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.Yine 72. dakikada, Hatayspor, Yusuf Abdioğlu'nun topu ağlara göndermesi ile durumu 1-0'a getirdi. Bu skor, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.Hatayspor, aldığı bu galibiyetle 15 puana yükselerek ligin 6. sırasında kendine yer buldu.Elazığspor ise 7 puanla, 16. sırada yer aldı.Hatayspor, ligin 11. haftasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Elazığspor ise gelecek hafta deplasmanda Altınordu'nun konuğu olacak.