Hatay'dan çifte transfer

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Menemen Belediyespor'da forma giyen Yasin Güreler ile Adana Demirspor'da oynayan Kubilay Sönmez'i transfer etti.Sportif direktör Gökhan Zan, Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Yasin Güreler ve Kubilay Sönmez'i Hatayspor'a kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu belitti.Bugüne kadar 4 oyuncu ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Zan, takıma en az 5 oyuncu daha kazandıracaklarını aktardı.Zan, "Hatayspor'da transferler yavaş mı işliyor?" şeklinde soru üzerine, "Bundan emin olun ki yanlış adımlar atmak istemiyoruz. Doğru ve emin adımlarla ilerlemek adına çok yavaş gidiyor olabiliriz. Taraftarlarımızdan ve Hatay halkımızdan ricamız bizlere inansınlar, bizlere güvensinler. Hatayspor'u layık olduğu mevkilere taşımak adına elimizden geldiğince hocamızla ve transfer komitemizle beraber koordineli çalışıyoruz." diye konuştu.Yasin Güreler de Hatayspor'a geldiği için mutlululuk duyduğunu belirterek, hedefler doğrultusunda elinden geleni yapacağını söyledi.Kubilay Sönmez ise Hatay'da şampiyonluk yaşamak istediğini aktararak, "Biz her şeyin en iyisi için buraya geldik. Hatayspor, çok iyi çalışıyor ve çok doğru kararlar alıyor." ifadesini kullandı.Törende, Yasin Güreler ile 2 yıllık, Kubilay Sönmez ile de 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.