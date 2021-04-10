Göztepe

Göztepe

Göztepe

Göztepe

Göztepe

Göztepe

Göztepe

Göztepe

Göztepe

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Göztepe 3-2'lik skorla kazandı. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 30, 38 ve 78. dakikalarda Adis Jahovic kaydetti. Hatayspor'un golleri 64 ve 90'da Mame Diouf'tan geldi.Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 49 puanda kalırken son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı. Göztepe 46 puana yükseldi ve 3 maçlık yenilmezlik serisine ulaştıLigin bir sonraki haftasında Hatayspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.10. dakikada Hataysporlu oyuncuların orta alanda kaptırdığı topu alan Tripic'in ceza sahası içinde çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.30. dakikadaöne geçti. Hataysporlu futbolcuların orta alanda kaptırdığı topu alan Jahovic, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.39. dakikadafarkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.Müsabakanın ilk yarısını'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.55. dakikada ceza sahası içine topla giren Hataysporlu Boupendza'nın sert şutu dışarı çıktı.64. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Diouf'un kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 1-2.78. dakikadafarkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişenatağında ceza sahası içinde Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşanli Ndiaye'nin sert şutunu kaleci Munir son anda uzaklaştırdı.90. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3Antakya AtatürkErkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin GözütokMunir, Santos, Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Traore, Riberio (Dk. 79 Kamara) , Boupendza, Akintola, Aabid (Dk. 54 Muhammed Mert), Dioufİrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 83 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Soner Aydoğdu (Dk. 90+1 Titi), Tripic (Dk. 70 Esiti), Diabate, Halil Akbunar (Dk. 90+1 Brown Ideye), Nwobodo, Jahovic (Dk. 83 Cherif Ndiaye)Dk. 30, Dk. 39 ve Dk. 78 Jahovic (), Dk. 64 ve Dk. 90 Diouf (Atakaş Hatayspor)Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 57 Alpaslan Öztürk, Dk. 73 İlhan Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 82 Esiti, Dk. 85 İrfan Can Eğribayat (), Dk. 90+4 Akintola Dk. 90+7 Kamara (Atakaş Hatayspor)