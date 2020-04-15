Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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#Deprem
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz, 31.10 km. Yayladagi (Hatay)
Tarih-Saat : 15.04.2020, 01:38:00 TSİ
Enlem : 35.9821 N
Boylam : 35.5766 E
Derinlik : 27.45 km
Detay : https://t.co/V2noc0KICP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2020
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